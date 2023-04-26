警多區打擊違泊　發逾7000張「牛肉乾」　拖走34輛違泊車

警方西九龍總區昨日（25日）進行「總區交通日」，在深水埗、九龍城、油尖及旺角各區的交通黑點採取聯合行動，對涉及行人和駕駛者的不良習慣，例如「違泊車輛對道路造成嚴重阻塞」、「胡亂過馬路」、「非法進入黃色方格路口」、「沒有讓斑馬線上的行人先行」 、「不小心駕駛」和「危險駕駛」等違法行為進行執法，減少意外發生。人員於行動中亦動用流動攝錄隊，提升執法效率。人員在行動中共發出了超過5,900張定額罰款通知書，並拖走29輛造成嚴重阻塞的車輛。這些違泊的車輛除了引致交通擠塞，亦對道路使用者構成危險。



另外荃灣警區一連兩日（4月24及25日）於區內採取執法行動，嚴厲打擊造成交通阻塞的違例泊車及其他影響道路安全的違法行為。行動期間，人員共發出1015張定額罰款通知書、13張法庭傳票及拖移5輛造成嚴重阻塞的車輛。

警方提醒市民，如果有司機違例泊車，造成交通嚴重阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。 警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。西九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。