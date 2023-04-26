海關青衣海面截查貨船　檢獲$8300萬私煙包括紅雙喜　拘7緬甸男

歹徒利用水路方式走私大批私煙，海關高速截擊艇今日（26日）在青衣對開海面巡邏時，發現一艘載有3個貨櫃的貨船，有別於運載數十個貨櫃的正常做法，於是上船截查，發現2,300萬支懷疑私煙，市值約8,300萬元，總共拘捕7名緬甸人，當中船長將被落案起訴一項「輸入未列艙單貨物」罪名，案件明日（27日）早上在西九龍裁判法院提堂。根據海關提供證物，案中私煙印有紅雙喜和中南海牌子標誌。



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海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察蔡賢銘交代案情指，海關高速截擊艇今日（26日）早上在青衣對開海面巡邏，發現一艘載有3個貨櫃的貨船，有別於運載數十個貨櫃的做法，於是作出截查，同時海關雷達監控指揮中心收集涉事貨船資料，協助同袍登船調查。

海關港口及海域科海域調查組高級督察鄧家駿指，關員上船後，發現船上有7名男子，未能解釋貨櫃內貨物來源和去向，關員開櫃檢查，發現其中兩個貨櫃有大量懷疑未完稅香煙，於是拘捕該7名男子，交由海關稅收罪案調查科稅收調查第一組跟進。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰、海關港口及海域科海域調查組高級督察鄧家駿，以及海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察蔡賢銘（左至右）交代案情。（林振華攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰表示，除了該兩個貨櫃外，關員亦在船倉發現懷疑未完稅香煙，總共2,300萬支懷疑私煙，估計市值約8,300萬元，應課稅值約5,600萬元，55歲緬甸籍船長將被落案起訴一項「輸入未列艙單貨物」罪名，案件明日（27日）早上在西九龍裁判法院提堂，海關同時拘捕6名緬甸籍船員，年齡介乎27歲至49歲，行動仍然繼續，不排除更多人被捕，估計案中部分私煙原定流入本港，另外四成會經重新包裝，再走私到其他地方，海關會繼續採取源頭堵截方式，多管齊下打擊相關罪案。

海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。