訂造蛋糕網店涉收款後未能交貨　海關拘44歲男負責人

一間網上售賣訂造蛋糕網店涉嫌收款後未能交貨，海關拘捕男負責人。海關早前接獲舉報，指一間網上商店於銷售訂造蛋糕時，在接受客人付款預訂貨品後，未能於指定日期或合理時間內向客人供應訂購的貨品，亦沒有安排任何退款。



經調查後，海關人員昨日（25日）拘捕該名44歲網上商店負責人，涉嫌違反《商品說明條例》。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。



海關表示一向相當關注涉及網購的違規行為，並致力打擊網上不良營商手法，以保障消費者權益。 海關提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

海關呼籲消費者在網上購物時，必須保持警惕，光顧信譽良好的商戶，並保留交易單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為基本資料。此外，消費者於網上訂購貨品時，可選擇「貨到付款」或「先付訂金後付餘額」的繳付方式。若是透過速遞公司派送貨品，應先檢查清楚，確保貨品完好才付款。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。