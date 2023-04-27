海關破跨境販毒案拘一男　西班牙經內地抵港紙箱夾層檢$150萬K仔

海關偵破一宗跨境販毒案，在一批由西班牙經內地抵港貨物的紙箱夾層，檢獲約3公斤懷疑氯胺酮（K仔），市值約150萬元，拘捕一名33歲無業男子。調查顯示，被捕男子收取6,000元報酬代收涉案包裹。他已被控一項販運危險藥物罪，案件明日（28日）在西九龍裁判法院提堂。



被捕男子黑布蒙頭由海關人員押走。（朱永倫攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組高級調查主任梁開業表示，海關前日（25日）在深圳灣管制站，截獲一個由西班牙經內地運抵香港的速遞包裹，在一件報稱汽車背墊的貨物當中，發現3個紙皮包裝箱在X光檢查下，顯示密度較一般紙箱為高，引起前線人員懷疑，檢查後在紙箱夾層檢獲3公斤懷疑氯胺酮。海關人員昨日（26日）中午在荃灣區展開監控遞送行動，發現一名男子負責收貨，在該名33歲男子簽收貨物後，隨即將他拘捕。

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梁開業稱，涉案毒品相信供應予荃灣區內的娛樂場所等地方，海關會繼續與物流業界保持聯繫，加強打擊利用速遞運毒。他又指出，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可判終身監禁及罰款500萬元，呼籲市民切勿貪圖金錢利益參與販毒，且不應在不清楚物件性質下幫人運送物件，亦不要提供個人資料或地址予他人收件。