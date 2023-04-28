土瓜灣內地客原定今離境　遭旅巴夾變「三文治」命危　司機涉危駕

近日大量內地團旅遊巴停泊及上落客的土瓜灣新碼頭街咪錶位，今日（28日）發生嚴重交通意外，一名67歲持雙程證內地漢遭旅遊巴撞至重傷，目前留醫深切治療部，情況危殆。據了解，67歲傷者阿克拜爾來自甘肅，與妻子於昨日（27日）在甘肅參加兩日遊港旅行團，原定今日下午離境，惟今午在上址等候登上一輛泊於咪錶位的旅遊巴時，另一輛旅遊巴欲褪車，以便旅客登車，疑沒有注意到事主，車尾撞及事主並將他夾在兩車之間。警方經調查後，拘捕涉事旅遊巴司機，涉嫌危險駕駛。



據了解，今日中午12時許，事主於上址準備登上一輛停泊在咪錶位內的旅遊巴，當時他站在車頭位置等候上車。當時，由姓侯58歲男司機所駕駛的另一輛旅遊巴，以「T」字型打橫停泊在該輛旅遊巴的前方，侯男當時希望方便旅客登車，遂將旅遊巴扭左駛前，疑沒有注意到傷者，右車尾撞到事主，並將他夾在兩輛旅遊巴之間。事主身體多處受傷，一度昏迷，其後情況反復，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，送院時半清醒。他現時入住深切治療部，現時情況危殆。

警方在現場展開調查，其後以涉嫌危險駕駛拘捕侯男。案件交由西九龍交通總區交通意外調查隊第八隊調查。