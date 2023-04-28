警破55騙案涉款6500萬拘114人　46歲女商人遭網友誘投資失$1100萬

黃大仙警區在今年4月，首次總動員去年11月新成立的科技罪案組，以及刑事情報組和12個刑事調查隊人員，進行28日「光影」行動，偵破55宗騙案，涉款逾6,500萬元，拘捕114名男女，包括一個本地詐騙集團的兩名主腦及兩名骨幹成員。警方相信行動已成功打擊多個本地涉詐騙及洗黑錢的活躍團伙。在其中一宗案件，46歲女商人遭網友誘使投資，結果被騙去1,100萬元，是今次行動中涉款最多的單一案件。



警方展示在行動中檢獲的證物。（梁偉權攝）

黃大仙警區助理指揮官（刑事）警司劉嘉豪表示，該警區去年接獲1,677宗騙案，其中7成屬網上騙案；今年單在首季已接獲507宗騙案，達去年全年總數的43%。繼上月進行一連5日代號「光影」的執法行動，偵破11宗網上騙案及拘捕17人後，本月再進行一連28日行動，透過主動搜集情報及行動部署，拘捕114人，涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢，相信他們與2022年至今最少55宗在各區發生的騙案有關，涉款逾6,500萬元。

黃大仙警區科技罪案隊主管高級督察麥寧峰指出，偵破的55宗案件當中，最多是網上投資騙案、共有18宗，其次是網上情緣騙案、有12宗。121名事主年齡介乎17至84歲，當中近半人是20至40歲，各人報稱職員為文員、售貨員或退休人士等，損失金額由680元至1100萬元不等。

涉款最大的一宗案件屬網上投資騙案，46歲女事主為本地商人，在網上社交平台識騙徒，雙方在網上交談3個月後，女事主被誘在假網站投資聲稱高回報的加密貨幣，分50次轉帳共1,100萬元到20個騙徒指定的銀行戶口。警方拘捕7名涉案人。

警方今次行動就55宗案件拘捕77男37女，年齡介乎19至67歲，近半人報稱無業，其餘報稱職業包括侍應、送貨工人等，當中大部分人是傀儡戶口持有人，涉嫌賣出或租出戶口予他人使用。麥寧峰表示，相信犯罪集團是利用年輕人「搵快錢」的心態誘使他們開設銀行和加密貨幣戶口，同一時間提供多種戶口以賺取更多利潤。

被捕人年齡介乎19至67歲，當中近半無業。（梁偉權攝）

警方在行動中調查一宗網上購物騙案時，發現事主將款項存入不同的銀行戶口，經深入調查後，鎖定一個活躍於本地的洗黑錢集團，並拘捕兩名主腦及兩名骨幹成員。他們分工精細，一名主腦負責招攬及收集傀儡銀行和加密貨幣交易所戶口，另一主腦負責利用操控戶口進行詐騙及洗黑錢，兩名骨幹成員則負責招攬更多傀儡及開立更多戶口。在相關戶口收取騙款後，集團成員會在同日利用加密貨幣平台，進行正常交易買賣以處理犯罪得益（即洗黑錢），主腦會把「洗乾淨」的加密貨幣轉入私人加密貨幣錢包。

警方在調查一宗網上購物騙案時，鎖定一個活躍於本地的洗黑錢集團，並拘捕兩名主腦及兩名骨幹成員，各人分工精細，分別負責招攬及收集傀儡戶口、清洗黑錢等。（梁偉權攝）

任何人協助詐騙集團相關詐騙行為，可能干犯欺詐罪，最高可判監14年；傀儡戶口持有人可能干犯洗黑錢罪，最高可判監14年及罰款500萬元。警方呼籲市民勿將戶口借出、賣出或租出予他人處理來歷不明的資產。

左起為黃大仙警區警民關係主任署理總督察黃家倫、助理指揮官（刑事）警司劉嘉豪及科技罪案隊主管高級督察麥寧峰。（梁偉權攝）

黃大仙警區警民關係主任署理總督察黃家倫提醒，騙徒可能假扮事主的親友、舊同事甚至另一半來行騙，市民不應盡信網上的人所說的話。警方會在「守網者」網頁提供最新防騙資訊，市民亦可使用警方的「防騙視伏器」應用程式，輸入可疑來電號碼、社交媒體帳戶等資料，評估騙案或網絡安全風險，如有懷疑亦可致電警方24小時防騙易熱線18222查詢。