「假兒子」來電討生活費　呃85歲婆婆$14萬　警拘18歲男

警方昨日（27日）接獲一名85歲本地女子報案，指早前接獲一名男子來電，對方訛稱是報案人的兒子，指自己需要生活費，要求事主到指定地點繳交約14萬元。事主於繳款後與家人聯絡，懷疑受騙報警。事主今日（28日）再接獲一名男子來電，以同一手法要求報案人到指定地點繳交約8萬元，報案人再次報警。

東區警區刑事部人員接報到場，同日下午約3時半在東區拘捕一名18歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。



行動中，人員檢獲被捕男子的手提電話及案發時身穿的衣物，懷疑與案有關。被捕人現正被扣留調查。案件交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進調查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

警方呼籲市民，切勿因「搵快錢」或「微薄報酬」而被不法份子利用及誘使參與任何犯罪活動，包括協助犯罪份子交收任何物件。警方重申，「以欺騙手段取得財產」罪或「串謀詐騙」均屬嚴重罪行，最高刑罰會係監禁10年及14年，市民切勿以身試法。

警方又提醒市民要多加提醒以及分享最新的防騙資訊予身邊長者。如接到不明來電聲稱為其家人或親友並需要金錢協助時，應先保持冷靜並向家人或親友確認，緊記防電騙三寶，「收線」、「核實」、「搵求助」。如有任何懷疑，可致電999求助或者致電警方的防騙易24小時熱線18222。