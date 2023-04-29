西環泳棚打卡熱點　女子遺黑色袋及證件等　數碼港海面發現遺體

今日（29日）清晨6時半左右，西環「打卡」熱點鐘聲泳棚，有市民發現一個黑色袋掛在水泡旁邊，內有身份證、八逹通、iPhone及信用卡等物件，擔心有人墮海，於是報警。警方到場檢查物品，發現證件物主屬一名28歲女子。

至上午11時許，有市民在數碼港對開海面，發現一具人形物體載浮載沉報警。消防輪到場撈起一具女屍，警方經調查後，證實其身份為該名28歲女事主，據悉為城大女學生，警方正調查事件成因。



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域多利道西環泳棚建立於六七十年代，當時公眾泳池未普及，附近的居民遂在這裏搭建竹棚，成為區內市民游水的地方；不過，現場並沒救生員，有關方面豎警告牌「安全自負」。近年西環泳棚變成文青「打卡」熱門地點，特別是日落時份，「龍友」大排長龍捕捉美景。

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