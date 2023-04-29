「彈票黨」網購名錶靚袋　警拘4人涉款90萬元

警方早前接獲7宗俗稱「彈票黨」的網上購物騙案，騙徒訛稱有意購買受害人出售的名貴手錶及手袋等，再以失效的支票存入受害人銀行戶口，製造付款假象以騙取貨物。警方於過去兩天（27及28日）展開拘捕行動，以「處理贓物」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕4名男子，涉及騙款逾90萬元。

被捕人士年齡介乎31至51歲，他們分別負責不同的角色，包括假扮買家與受害人接洽、交收貨物、存入空頭支票等。



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中區警區重案組第三隊主管蔡浩然督察表示，警方於今年3月及4月共接獲7宗俗稱「彈票黨」的騙案，涉及款項90萬元。歹徒在網上平台聲稱要購買手錶或手袋等物品，與受害人逹成協議後， 將無效的支票存入受害人的戶口，製造付款假象。

7名受害人不虞有詐，交出貨物一兩天後才發現彈票，但歹徒已經去如黃鶴；而歹徒再將貨物變賣圖利。

警方於過去兩日（27日及28日）採取行動，拘捕4名涉案男子。行動中同時檢獲兩隻名貴手錶、4部手提電話及13張支票等。行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

蔡浩然提醒市民，網上購物時提高警覺，交收貨物前，應小心核實自己的銀行戶口，是否已收到涉及的款項，以及留意轉帳單據的真偽。賣家應該在確實收到該筆貨款後，才把貨品交給買家，以免墮入騙徒陷阱。如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。 他強調「戶口結餘不等於可用結餘」，銀行在入票後，要一至兩個工作天處理；因此市民必須要查閱「可用結餘」以確認收妥款項。