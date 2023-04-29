釣魚短訊呃信用卡資料狂碌　包括假冒「易通行」　7人涉25案被捕

運輸署實施的「易通行」不停車繳費服務，將於5月7日實施，惟近日有騙徒向市民發出聲稱由「易通行」發出的欺詐短訊，企圖取得收件人的信用卡資料，運輸署日前已呼籲市民小心欺詐短訊，並將事件轉交警方跟進。

而警方於過去兩日（27及28日）進行代號「影跡」的反釣魚騙案拘捕行動，以「串謀以欺騙手段獲得財產」罪拘捕7名男女，他們涉及由去年9月至今、在全港各區發生的25宗釣魚網站詐騙案，涉及金額51萬元，當中包括假冒運輸署發「易通行」釣魚短訊。被捕4男3女，年齡介乎27至61歲，他們報稱送貨司機、家庭主婦或無業。所有被捕人已獲准保釋候查，須於五月下旬向警方報到。



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東九龍總區重案組高級督察甄皓姸簡報案情稱，警方留意到歹徒向市民發出釣魚短訊，假冒電訊商或零售平台，訛稱他們在該網站的積分即將到期，引誘他們點擊短訊內附連接至偽冒網站的不明連結換領獎賞，繼而誘騙他們輸入個人及信用卡資料，又或是用假網站扮成運輸署，要求車主登入連結，用信用卡過數20元申請易通行，從而取得信用卡資料。

歹徒獲得信用卡資料後，即在網上平台購物購買洋酒及藥物等，及到實體店舖購買電器及珠寶，然後轉售圖利。警方在行動中檢獲大批洋酒、藥物和現金，總值約 75,000元；另外亦檢獲兩部「貓池」及大量電話卡。

另一方面，歹徒在社交平台招攬人士，提供地址以供收貨之用；警方亦發現有部份歹徒是「彈票黨」成員。

警方東九龍總區重案組總督察郭靜怡呼籲，市民切勿為搵快錢而淪為犯罪法團的工具或成為一份子，否則有機會涉及欺詐、洗黑錢或教唆。若收到可疑的電話、短訊，一定要查核對方真偽，可向有關商戶查詢，或於警方防騙視伏器查閱風險評估。