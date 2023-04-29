通關後首宗｜跨境車走私280公斤活龍蝦及顯示卡　海關拘司機乘客

海關破獲首宗通關後跨境私家車走私案件。昨日（28日）海關於港珠澳大橋香港口岸一輛準備離境的私家車上檢獲一批未列艙單貨物，包括350隻、共重280公斤活龍蝦及70件電腦顯示卡，市值約63萬元；車上分別37歲本地男司機和51歲內地男乘客被捕。



海關人員發現車尾藏有一批用發泡膠箱裝載、屬未列倉單貨物，包括350隻、共重280公斤活龍蝦及70件電腦顯示卡，市值約63萬元。（海關提供）

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何廷俊交代案情表示，昨晚（28日）7時，一輛私家車於港珠澳大橋香港口岸準備離境前往珠海，被海關人員選中查驗。私家車報稱沒有載貨，惟海關人員發現車尾藏有一批用發泡膠箱裝載、屬未列艙單貨物，包括350隻、共重280公斤活龍蝦及70件電腦顯示卡，市值約63萬元。

內地男子報稱無業，海關不排除他從事走水貨活動。兩人將被控告「企圖輸出未列艙單貨物」罪名，將於5月1日於九龍城裁判法院提堂。據了解，兩人並不認識，司機收取2500元報酬，負責從香港送貨到珠海。

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何廷俊指出，目前所有口岸已全面通關，不排除不法分子會不斷轉變走私手法，利用兩地頻繁人流及交通，企圖逃避海關偵查，增加海關執法難度，及利用水貨客走私水貨往返內地，從而逃避內地嚴格檢疫制度及徵收稅款。海關強調，會繼續利用情報分析，堵截走水貨活動，亦會於五一黃金周加強執法。