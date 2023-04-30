八鄉蓮花地居民驚見門前有鱷魚　長達一米

八鄉錦上路蓮花地驚現鱷魚，今日中午12時許，蓮花地秀麗苑一名女居民報案，稱家門外有一條長約一米的鱷魚。警員接報到場，確認有一條鱷魚，通知漁護署到場。



香港沒有野生鱷魚，故此影蹤罕見。對上一次要數2019年1月，有市民在新娘潭溪澗發現一條長約13.5吋的鱷魚，並將牠交予漁護署郊野公園。漁護署相信牠是被人放生。

至於最轟動一宗，便是2003年11月2日在山貝河被發現的小灣鱷「貝貝」。「貝貝」來歷無人知曉，或許是非法進口寵物，也有人認為牠因為體形日漸長大而被主人拋棄。當年這條身長1.75米、重約14公斤的小灣鱷，經過長達7個月的捉迷藏，最後掉進漁農自然謢理署製作的陷阱之中。

「貝貝」於2006年8月15日遷入香港濕地公園的「貝貝之家」，戶外活動範圍達72平方米，設有園景水池，並有紅外線暖爐、電熱板和電子磅。

根據香港法例，鱷目（鱷魚）所有品種均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（《公約》）附錄I或II的物種。公約列明物種的進口、出口、再出口及管有均受香港法例《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）（《條例》）管制。根據《條例》，野生附錄I物種的商業貿易已被禁止。進口附錄II物種物品，必須領有由出口地發出的有效《公約》出口准許證，並於物品進入香港時由獲授權人員查驗。如進口物種乃源自野生的活體動植物，亦須在入口前，領有由漁護署簽發的進口許可證。

▼2019年在新娘潭溪澗發現一條鱷魚▼



▼2003年在山貝河被發現的小灣鱷「貝貝」▼

