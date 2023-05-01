厚德邨倫常案｜疑煮餸問題爭執　夫木棍扑妻頭後墮斃　子護母報警

將軍澳今凌晨（5月1日）發生倫常慘案，七旬翁涉用木棍猛扑妻子後墮斃。據了解，姓蘇71歲丈夫與65歲姓李妻子結婚約30年，同住於厚德邨德志樓一單位，丈夫患有精神病，需要定期覆診。夫婦二人在較早時間，疑曾因煮餸問題發生爭執。至凌晨近3時，兩人的兒子驚見父親用長約半米的木棍，不停地襲擊躺在床上並一直保護頭部的母親，遂上前制止。父親隨後衝到廚房內，而兒子則陪伴母親，留在父母的睡房，並反鎖房門及報警。父親後來曾試圖撞門闖入睡房內但不果。

警方接報到場，兒子步出房門為警員開門，其間眾人聞到煤氣味，經檢查後發現廚房的煮食器具的氣管破裂，隨即通知煤氣公司人員到場處理。而警方亦在大廈對開發現蘇翁，證實當場不治，初步調查相信他從單位的廚房墮下。警方在現場檢獲涉案木1棍，但未有發現遺書，正調查事件起因。案件列作「傷人」及「自殺」案處理。

遇襲的母親則頭部受傷，幸仍有知覺，經救護員在現場初步治理，以大量紗布包裹頭部後，由救護車急送醫院搶救。其兒子事後趕到大廈樓下見父親最後一面，神情哀痛。



遇襲婦人頭部受傷送院。

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