南昌匯璽母抱子墮樓亡　疑伏屍5小時始被發現　警查感情精神狀況

今早（5月1日）近10時，南昌深旺道28號匯璽7座，一名30歲女子懷疑抱同其5歲兒子墮樓，雙雙當場死亡，警方將案列作謀殺及自殺案處理。深水埗警區助理指揮官（刑事）署理警司謝于毅交代案情表示，曾有人在凌晨4至5時聽到巨響，不排除兩人在清晨時份墮下，而警方於上午10時才接獲報案發現有人墮樓。女死者為家庭主婦，與丈夫及兒子居於上址約兩年，死者丈夫不在港，已趕回香港跟進。警方在單位未發現任何遺書，會調查死者家庭背景、感情及精神狀況。

仵工在下午約5時開始移走兩名死者的遺體，歷時約40分鐘，其間有警員在場檢走證物。



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深水埗警區助理指揮官（刑事）署理警司謝于毅表示，警方早上約10時接報，有人發現一名女子及一名男童倒臥屋苑花槽，救護員當場確認兩人死亡，警方檢查遺體發現死者有骨折及裂傷，相信可能是墮樓造成。警方調查期間得知，有人在凌晨約4時至5時左右聽到一聲巨響，估計可能正是兩名死者墮樓的時間，惟兩人確實死亡時間仍有待調查。

兩人被發現時身穿T恤及短褲，身上沒有身分證明文件，警方調查後尋獲兩人的住所，在屋內身分證明文件，調查後相信兩名死者是分別為30歲母親及5歲兒子，兩人均為本地人，其中女死者為家庭主婦。

警方相信，女死者與丈夫及兒子、即男死者居於涉事單位逾兩年，事發時死者丈夫不在香港，警方已與他取得聯絡，他正趕回港協助調查。警方在死者居住的單位內沒有發現遺書，會循死者的家庭和感情狀況，以及精神狀態調查案件。謝于毅補充，據警方初步了解，涉事家庭之前沒有社工跟進。

深水埗警區助理指揮官（刑事）署理警司謝于毅交代案情。（王譯揚攝）

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