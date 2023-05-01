警研發嶄新智慧搜救方案　首度參加日內瓦國際發明展奪三金獎

鑑於近年行山意外頻生，搜救行動有急升的趨勢，為提升行動效能及公眾安全，警隊研發出一系列嶄新的智慧搜救方案；方案利用科技革命性改良傳統搜救行動的流程，拯救生命。而警隊資訊系統部人員並於上月26日至30日，在瑞士日內瓦參與第48屆日內瓦國際發明展。是次為警隊首次參與這項國際創科盛事，比賽競爭激烈，國際專家評審團對所有參賽項目進行審視，警隊專業地展述了創新的技術方案。結果，3個參賽方案於「保安、搜救及警報」組別中各奪得「評審團嘉許金獎」，參賽團隊對獲此國際奬深表榮幸。據知，比賽共有30個獎項，警隊成功獲其中3個金獎。



警隊3個獲獎參賽項目包括3R搜救方案及HKSOS手機應用程式，用以提升跨部門搜救協調能力以及保障市民的戶外活動安全； Signal Radar，能於複雜地勢或沒有手機網絡覆蓋情況下偵測手機求救訊號；以及RescueAI，可以分析及預測特定範圍以進行搜救任務。

警方表示，日內瓦國際發明展亦開放予公眾參觀，各國人士對警隊獲獎的智慧搜救方案極感興趣，多個國家尤其瑞士及歐洲各地於搜救任務層面上亦面對類似的挑戰。在場人士對警隊數碼應用和創新思維的展述、設計和應用都留下深刻的印象。

這次是大會自新冠疫情後首次舉辦的實體展覽，吸引了超過42個國家及地區合共展出820項參展作品，而香港以破紀錄的293個項目參與是次展覽。