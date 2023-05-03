警打擊騙案拉100人　涉63宗案件　單一最高損失2,300萬

警方於4月26日至5月2日，一連7日進行代號「衝霄」的執法行動，拘捕71男29女，年齡介乎17至74歲，涉嫌參與63宗「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」詐騙案件，涉及騙款金額逾8100萬元。



灣仔警區刑事部總督察荀寶珍交代案情稱，灣仔警區刑事部於過去6天，於全港各區採取拘捕行動，共拘捕100人，他們涉及63宗案件，包括投資騙案、網上購物騙案、刷單騙案等。被捕人為71男29女（17至74歲），報稱文員、售貨員、退休人士或無業，大部份人為傀儡戶口持有人，協助犯罪集團洗黑錢，亦有負責用偷來的信用卡購物，或是「彈票黨」中負責與物主交收的騙徒；所有被捕人已獲准保釋候查。

受害人的年齡由十多歲至六十多歲不等，單一案件損失由最低550元至最高達2300萬；其中損失2300萬元的受害者涉及網上情緣和投資騙案，因誤信男網友進行投資而招致損失；63宗案件的總損失是8,100萬元。

荀寶珍續稱灣仔區今年首季被偷信用卡有37宗，比去年同期14宗超過一倍。警方拘捕一名39歲女子，她涉嫌偷取3人共4張信用卡。荀寶珍指歹徒偷去信用卡後，會先在附近的便利店購物試卡，確定未報失，隨即到大型連鎖店購買電腦或手機等電子用品，然後再變賣圖利。

她提醒市民，在鬧市要提高警覺，小心保管財物，以免被歹徒有機可乘；商舖職員如發現可疑簽帳，亦可報警調查。