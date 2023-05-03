警全港大反黑　搗多個非法場所拘291人　檢逾$1600萬毒品

警方多個部門在全港進行多個反罪惡及反三合會行動，總共拘捕291人，搗破多間無牌酒吧、毒品分銷中心和毒窟等，檢獲大批證物，包括超過總值1,600萬元毒品、市值50萬元私煙、196萬元現金，以及大量賭博用具等。



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有組織罪案及三合會調查科總督察馬志聰交代案情指，部門聯同各大總區上月27日至29日在全港各區展開代號「逸影」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查超過200個非法場所及罪案黑點，當中上月29日，有組織罪案及三合會調查科聯同西九龍總區、機動部隊和入境處在尖沙嘴區展開代號「撒哈拉」聯合執法行動，重點巡查罪案黑點及打擊黑社會活動及非法黑工等情況，總共拘捕225人，分別是141男及84女，年齡介乎15至87歲，當中有125名本地人、28名持雙程證人士、1名中國籍非法入境者，以及71名非華裔人士，其中22人持「行街紙」，49人則持本港身份證。

被捕男女涉嫌干犯「傷人」、「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「無牌售賣酒類飲品」、「販運危險藥物」、「洗黑錢」、「公眾地方非法打鬥」、「非法集會」等罪行，部分人士已被落案起訴。

警方檢獲196萬元現金、市值100萬元毒品，包括懷疑冰毒、海洛英和霹靂可卡因、大量賭博工具例如42部釣魚機，以及大量酒類飲品。

馬志聰重申，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方將會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、相關黑社會活動及其收入來源。

西九龍總區反三合會行動組總督察許仲恒（左）和有組織罪案及三合會調查科總督察馬志聰（右）交代案情。（梁偉權攝）

西九龍總區反三合會行動組總督察許仲恒則指，部門在「逸影」行動中打擊兩間無牌酒吧和一個毒品分銷中心，同時鑑於本年2月底兩個幫派在尖沙咀區為了爭奪毒品利益而發生暴力事件，所以部門同時進行一個為期兩個月，著重打擊三合會暴力及販毒、代號名為「豐譽」的執法行動，經情報收集和分析後，進行12次行動，搗破5個倉庫和毒品分銷中心，以及一個毒窟，總共檢獲40公斤懷疑毒品，市值1,560萬元，以及價值50萬元的懷疑未完稅香煙。

警方在行動中總共拘捕66人，分別是45男21女，年齡介乎17至66歲，當中有9名本地人和57名非華裔人士，其中31人持「行街紙」，被捕人士包括兩個幫派主腦和骨幹成員，當中6人已被起訴，相信是次行動成功打擊兩個幫派不法活動、毒品來源和分銷途徑，將會繼續和其他部門合作打擊相關罪案，並和其他非政府組織等宣傳防罪訊息。

上月27日至29日行動照片▼

