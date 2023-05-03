警聯同入境處東九龍打擊非法勞工　共拘31男女

東九龍總區機動部隊、東九龍衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區、將軍澳警區聯同入境事務處，今日（3日）進行代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點，總共拘捕31人。



行動中，一名本地男子、9名內地男子、4名內地女子、3名外籍男子、14名外籍女子，年齡介乎25至30歲，分別涉嫌「僱用非法勞工」、「未獲入境處處長授權而留在香港」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「逾期居留」、「偽造文件」、「為不道德目的而唆使他人」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「未能出示有效身份證明文件」等罪名被捕，所有被捕人現正被扣留調查。

據了解，被捕人中，有3名印尼籍男子、10名印尼籍女子、1名孟加拉籍女子、3名菲律賓籍女子，至於13名被捕內地男女中，12人持雙證程，餘下一人沒有證件。

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。