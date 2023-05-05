澳門兇殺｜44歲疑犯潮州被捕　為兌換貨幣爆衝突　水壼砸斃27歲男

澳門司機今日下午交代路氹酒店兇殺案的內情，44歲疑犯潛逃潮州落網，他承認因為金錢問題與27歲死者起衝突，其間用旅行式水壼施襲。男死者屬於暴力性窒息死亡，身上多處有傷痕，包括頭頸和雙臂、口鼻多處瘀傷；死者的17萬元現金及手機等財物至今仍然不知所終。



澳門司警交代兇殺案的案情稱，被捕疑犯姓李44歲，是內地居民，他於上月13日入境澳門，案發時是逾期居留。司警於昨日下午5時接獲酒店職員報案，指一名男子倒斃房間內，司警到場證實，該名27歲男子身上有多處傷痕，包括左邊頭頂有兩厘米長的銼傷、鼻、喉和雙臂有瘀傷，地面和被單染滿鮮血，相信他受到暴力性的襲擊。

調查人員翻看閉路電視錄影，發現死者於5月3日晚上11時進入房間，疑兇則於5月4日凌晨進入，逗留兩小時後拖着行李箱離開。 司警隨即鎖定疑兇身份，追查下發現他乘坐的士離開酒店，並於清晨6時在青茂口岸離境。

澳門司警隨即聯絡內地廣東省公安廳，內地執法人員於5月4日晚上11時，在潮州拘捕疑犯，他承認與死者同住該酒店房間，其間因兌換貨幣的問題起爭執，並用旅行式水壼襲擊對方。

據司警調查所得，死者為換錢黨，並曾為疑犯非法兌換，事發時他有17萬港元，但該筆款項，連同其手提電話及介指也被偷去。疑犯涉嫌加重殺人罪和搶劫罪，款項至今未被尋回，司警將繼續與內地公安聯絡追尋款項下落，並研究案件由那一司法機審訊。

死者友人協助司警調查。（澳廣視圖片）

司警昨日曾帶走一名男子，據稱他是死者的朋友，以證人身份協助調查案件。司警又稱，酒店房間是死者租住，他入境時報稱旅遊，疑犯則於半個月前入住，但司警沒有詳述二人關係。