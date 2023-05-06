北角住宅疑爐頭爆炸陷火海　老婦麵粉撲全身　手腳燒傷送院

北角發生火警。今日（6日）清晨5時42分，永興街33至39號昌盛洋樓頂層20樓一個單位起火，火勢猛烈，濃煙席捲半空，驚動多人報案。消防員趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊撲救，至早上6時09分將火救熄，初步相信單位有爐頭爆炸釀成火警，惟確實原因仍有待調查。火警中，起火單位一名82歲老婦手腳燒傷，經即場敷治後送往律敦治醫院治理；大廈60名居民疏散到地面暫避；部分人手抱幼童及愛犬逃生，情況狼狽。



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現場消息稱，起火單位住有一對80餘歲的長者夫婦，其中男戶主正值外遊，只有姓林82歲女戶主獨自在家。事發時，女戶主起床後煮食，詎料一開爐即發生爆炸，她猝不及防，走避不及手腳被燒傷。由於爐頭附近剛巧放有麵粉，爆炸後她由頭到腳沾滿麵粉，送院時全身「白茫茫」，由消防員扶落樓登上救護車。

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火警期間，38男22女居民自行疏散落樓，無人受傷。居於對面大廈的梁先生憶述，事發時其妻聞到「嘭」一聲巨響，繼而大叫「對面火燭」，他隨即驚醒及報警。梁說：「啲火開頭好細嘅，慢慢變到好犀利！」梁指，今日是自己生日，得悉一對長者居於起火單位，祝願火警中不會造成任何傷亡。

起火單位一名老婦燒傷送院，當時全身沾滿麵粉。