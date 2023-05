船長猝死｜好爸爸遺妻子及兩年幼兒子　工權會助籌款渡難關

天星小輪46歲船長鍾偉明開工連踩23日,本周三(3日)暈倒渡輪上,送院搶救不治。鍾溘然離世,遺下年邁雙親、妻子及兩名就讀初中和小學的兒子孤苦無依。



協助死者家屬的工業傷亡權益會指,鍾一直身體健康,沒有長期病患,工作勤勞盡責,且為家中經濟支柱,而鍾太最近剛轉為全職家庭主婦,突然痛失所愛,現在更要應付殮葬及日常生活等龐大開支,情緒及經濟上都承受巨大壓力,深感徬徨無助。工權會現正為鍾太一家進行籌款,希望熱心人士能伸出援手,幫助他們渡過難關。



鍾太日前表示,仍未知丈夫意外經過及原因,「希望天星小輪知道有個好員工,比番個交代我哋。」(資料圖片/林振華攝)

工業傷亡權益今日在社交平台Facebook發文為鍾偉明的家屬籌款,希望可以支援鍾偉明的殮葬費及家屬日後生治費。捐款途徑如下:

1. 直接存入鍾太戶口(經此途徑捐款將不會獲發收據)

- 恒生銀行賬戶: 291-2-337165

- 賬戶名稱: So Po Shan

2. 經工權會轉交善款(可獲發捐款收據)

- 恒生銀行賬戶: 295-421903-003

- 賬戶名稱/支票抬頭: 工業傷亡權益會有限公司 Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

工權會提醒善心人拍攝入數紙(或將電子銀行轉帳畫面截圖)後,註明【捐款鍾偉明家屬】,並連同捐款人全名及聯絡電話,發送WhatsApp訊息至6996 6214,以便跟進。

3. 郵寄支票或親赴工權會會址捐款

- 地址:藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心1/F

如親赴工權會會址,可以現金捐款;若使用支票捐款,支票抬頭請參考上述工權會帳戶名稱,並郵寄或親身交至工權會。隨票請註明【捐款鍾偉明家屬】,並附捐款人全名及聯絡電話,以便跟進。如就捐款事宜有進一步查詢,可致電2366 5965聯絡工權會。