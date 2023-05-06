加拿大寄港牛仔褲藏600萬元大麻花　23歲收貨男被捕

昨日（5日）海關機場科空運貨物課人員，於香港國際機場一空運貨物站，檢獲31公斤懷疑大麻花，市值約600萬元。海關其後聯絡物流公司，發現收件人兩度大幅修改收貨地址，最終同日拘捕一名23歲負責收取貨物的男子。他被控「販運危險藥物罪」，將於下周一（8日）粉嶺裁判法院提堂。



香港海關毒品調查科署理高級調查主任曾宥銓交代案情。（陳浩然攝）

香港海關毒品調查科署理高級調查主任曾宥銓交代案情表示，海關人員透過風險評估，揀選一批由加拿大運抵本港、報稱為12箱牛仔褲的貨物。人員透過X光機，發現當中10箱貨物有可疑影像，打開貨物後發現販毒集團將60袋已抽真空的大麻花，分別裝在10個紙箱，再用衣物壓著。

海關毒品調查科人員與物流公司聯繫，發現收件人大幅修改收貨地址，由一個觀塘工業大廈單位改到粉嶺一個大廈單位，人員派員到粉嶺監控遞送，與收貨人溝通後，對方再度更改收貨地址至附近一個停車場。昨日人員最終拘捕一名23歲負責收取貨物的男子，他報稱無業，被控「販運危險藥物罪」，將於下周一（8日）粉嶺裁判法院提堂。

海關呼籲物流業界人士，多加留意收貨人會否大幅更改收貨地址，或更改至一個不合理的地方，或對貨物認知或資訊有限。若發現任何可疑寄貨或收貨人士，可向海關舉報。