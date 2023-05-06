躁父挾持子女｜三母子待遷　社署指知悉意願　應盡量滿足需要

秀茂坪順利邨父親持刀挾持11歲女兒事件，《香港01》密切跟進伍太搬遷情況。伍太今日（6日）表示，已相約她房署代表下周一再會面跟進，而早前對方指可提供另一單位讓她們暫住，但需要同時繳付新居及舊居兩邊的租金，伍太表示已拒絕安排，並再次向房署反映希望調遷的新單位為長住單位，如果獲安排長住單位，她會退還順利邨單位。

社署表示昨日（5日）進一步向女戶主了解其住屋意願，認為有關家庭正遭遇家庭危機，應盡量滿足其福利及房屋需要。房屋署指因應有關家庭的特殊情況和急切住屋需要，提供適切協助。



社會福利署發言人表示，社工昨日上午與有關家庭的女戶主會面時，已進一步了解其住屋意願。社署在會面後理解女戶主希望盡快落實長遠的居住安排。社署已完成評估，並把建議交給房屋署考慮。社署認為有關家庭正遭遇家庭危機，應盡量滿足其福利及房屋需要。

社署強調，非常關注有關家庭的情況，會繼續與他們保持緊密聯繫，跟進其福利需要，並積極與房屋署協調，就有關家庭的居住安排提供一切可行的協助。

房屋署發言人表示，知悉社會福利署的建議，正與社署緊密聯繫，因應有關家庭的特殊情況和急切住屋需要，提供適切協助。