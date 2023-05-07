中環嘉咸街地陷致2工人墮10米深坑　警方續封路調查

中環嘉咸街昨（6日）晚發生工業意外，兩名市建局地盤工人到排擋位置查看水浸期間，發現地盤外路面凹陷，後來範圍突然擴大，兩名工人走避不及墮坑頭部受傷。警方今（7日）早繼續封閉結志街及威靈頓街一段的嘉咸街調查，車輛不得駛入擺花街及卑利街部分地段。



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市建局回覆《香港01》指路陷導致兩名屬承辦商的地盤工人受傷，需要送院治理。市建局將與地盤承辦商，向受傷工友提供所需協助。據市建局了解發生路陷事件位置，在市建局嘉咸街項目(H18C)範圍以外的嘉咸街。發展商外判承辦商昨日（6日）上午大約11時，途經嘉咸街近結志街，發現路面出現裂痕，地下亦傳出異常水聲。

承辦商隨即通知相關政府部門，協助打開沙井渠蓋，發現地底下出現空洞。承辦商一直協助相關政府部門人員處理事件，並主動協助疏散受影響範圍內的兩名小販安全離開。

市建局地盤主要挖掘工程已於4月大致完成，現正進行樁帽建造的前期準備工作，引致路陷原因有待政府部門調查。

勞工處則表示已知悉事件，並已展開調查。《香港01》正向水務署查詢。

事發於昨（6日）晚9時許，嘉咸街地盤兩名工人到地盤外一工程中的排擋位置查看水浸情況。工人拿起渠蓋後，發現地下出現路陷，工人隨即後退，惟路陷範圍突然擴大，兩名工人走避不及，墮坑頭部受傷。其他地盤工人見狀，利用升降裝置將兩人救起。

兩名工人被送往瑪麗醫院治理，其中一名54歲姓李男工人半清醒送院，其後回復清醒；另一名64歲姓廖男工人則清醒送院。地陷範圍約2米乘5米，深度約10米，水務署人員曾到場了解。警方將案件列作工業意外。