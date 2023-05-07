中環MMA｜雲咸街近20人大混戰　擸樽出拳打至瞓地　3人受傷

中環MMA大混戰再次開鑼，今次發生在雲咸街。今日（7日）網上流傳一段片段，顯示近20名男女在雲咸街互毆，其中有人出拳，有人被打至倒地，更有人在地上手持玻璃樽試圖施襲。據了解，昨日（6日）凌晨時份，警方曾接獲報案，有3名外籍男女在酒吧消遣後，與另一批人因禮貌問題發生爭執，繼而遇襲，最終3名事主受傷送院。



片段長約3分半鐘，一開始時已見10多人在雲咸街路邊聚集，互相推撞，其間不時傳出女子尖叫聲和男子呼喝聲。數名男子出拳互毆，又有兩名女子打至倒地後仍不停拉扯對方的頭髮。其後一名黑衣灰短褲男子手持數個玻璃樽走向人堆，被一名白衣男和一名藍衣男拉開。其間白衣男多次大叫「走啦！走未呀？」藍衣男更攬住灰短褲男，把他拉離人堆，灰短褲男經對方勸喻後放下玻璃樽。其間有人以英文說「Just go home（回家吧）」。

藍衣男其後再數次走向仍在毆鬥的人堆，拉開幾個人。有長髮白衣女子則邊尖叫，邊隨手拾起地上紙箱掟向他人，又拿出手機懷疑拍攝「對手」的照片。藍衣男之後再把兩名男子拉到一旁，一叫「你走唔走？走唔走，你再唔走我搵人吹雞，再唔走瀨埋你呀！」

將兩人罵走後，藍衣男再走向拍片者，對他說：「你唔可以拍片，講真。」拍片者則回應「你唔好掂我呀，你會後悔」，「你去打你嘅交，唔好搞我」。藍衣男則強調自己沒有參與打鬥，「我撳波，你知我撳波，痴X線」，又促拍片者勿把片段上載到互聯網。拍片者則稱「睇住你班friend先啦，你班friend仲爆緊樽呀！」，又向對方說「你咪影我相囉，有乜所謂啫，成條片都係你個樣」。藍衣男再回應「我撳波，完全係撳波」，之後轉身離去。

警方表示，昨日（6日）凌晨4時許，3名外籍男女、包括一名22歲女子和均為21歲的一男一女，在雲咸街一間酒吧消遣後，在雲咸街46至48號地下位置，遇到5名本地男子，雙方因禮貌問題爭執，其間5名本地男子拳打及以玻璃樽襲擊3名事主後逃去。3名事主分別面部及額頭受傷，全部送瑪麗醫院治理。案件列作襲擊致造成實際身體傷害，交中區警區刑事調查隊跟進，警方正追緝5名涉案男子，其中兩人身高約1.7米。