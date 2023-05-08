3男女涉偷車藏毒拒警截遁逃　無牌男司機將隧口棄車遭警撳地制服

將軍澳發生瘋狂駕駛案件。7日晚上11時半左右，據報一輛私家車在將軍澳影業路行駛期間，有警員巡經察覺可疑，遂上前截查，惟私家車速度不減反增，加速逃離現場。警員遂通知上峰要求增援，多輛交通部警車接報加入追截，同時在將軍澳隧道藍田出口架設路障。

雙方追至將軍澳隧道往九龍方向，近藍田出口前，疑因前方交通擠塞，可疑私家車突然抽頭越過雙白線，撞及鄰線另一輛私家車，導致對方女乘客受傷。

就網上片段可見，可疑私家車因無路可逃，司機見狀棄車逃走，尾隨交通警隨即落車追截，將其撳在地上制服。

事件中，可疑私家車上共2男1女被押署扣查。警方正調查事件起因，包括其拒絕停車受查的原由。而被撞私家車女乘客則清醒送院；此外，一名警員在制服疑人過程中，手部受傷，同須送院治理。根據google maps顯示，由影業路至將軍澳隧道藍田出口，大約路程4公里。



警方指，被捕3人分別為姓蔣男司機（19歲），姓古22歲男乘客、及17歲女乘客。警方稱，東九龍總區交通部執行及管制組人員，在將軍澳常寧路巡邏期間，發現該輛涉案私家車懷疑越過雙白線，其間多次衝燈，遂上前截查。惟私家車未有按指示停下，並加速沿影業路往寶寧路方向逃去。人員隨即展開追截，該私家車駛至觀塘將軍澳隧道，其間失控撞向另一輛私家車，其後於將軍澳隧道往觀塘方向出口被人員截停。19歲男司機懷疑下車企圖逃去並推撞一名警員，警員向男司機發出口頭警告不果，遂以胡椒噴霧將其制服。人員在涉案私家車上檢獲6克懷疑大麻及15克懷疑大麻油。人員亦於車內檢獲一對不屬於該車的車牌。

經初步調查，3名被捕人涉嫌懷疑未經涉事私家車擁有人同意下擅自取去該私家車。其中，蔣姓男司機涉嫌「狂亂駕駛」、「藏毒」、「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「藏有工具可作非法用途」及「襲警」被捕，男女乘客則涉嫌「藏毒」及「未獲授權而取用運輸工具」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。案件交由觀塘警區刑事調查隊跟進。

被撞的私家車24歲內地女乘客頸部受傷，清醒被送往基督教聯合醫院治理；被推撞的警員手部受傷，則經現場治理後毋須送院。