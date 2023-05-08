旺角區美甲店和便利店連環失竊　25歲男被控兩罪　案件今提堂

旺角警區上周發生連環盜竊及爆竊案，有美甲店職員及便利店共損失約3.2萬元財物。警方拘捕一名25歲男疑犯，他被暫控一項「盜竊」罪及一項「爆竊」罪，案件今早（8日）在西九龍裁判法院提堂。



旺角警區上周五（5日）晚上接獲報案，指區内一名美甲店職員在店內懷疑被人盜取一部價值約8,000元的手提電話。其後在上周六（6日）凌晨，警方再接獲區內一名便利店負責人報案，指該店被爆竊，損失共約2,400元的現金等財物。

為遏止有關罪案趨勢，旺角警區調配資源加強前線警力巡邏。上周六早上約11時，旺角警區軍裝巡邏小隊第二隊人員在區內進行反罪惡巡邏期間，於彌敦道街頭截查一名形跡可疑的男子，並在他身上檢獲懷疑涉案的手提電話，遂拘捕該名25歲姓羅本地男子，涉嫌盜竊。案件交旺角警區刑事部跟進，警員經深入調查後，懷疑該名被捕男子亦與上述便利店的爆竊案有關，遂落案起訴他各一項「盜竊」及「爆竊」罪。

警方重申，盜竊罪及爆竊罪均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被分別判監禁10年或14年，呼籲市民切勿以身試法。旺角警區會繼續密切留意區內的罪案趨勢，適時調配資源及人手，維持區內治安。