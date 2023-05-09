屯門5車連環失竊　41歲無牌男駕駛失車斷正　涉10項罪名被捕

屯門警區今年2至3月接獲4宗私家車及電單車失竊案件，屯門警區刑事部聯同新界北總區刑事部人員經情報分析及深入調查後，成功鎖定一名涉案本地男子。屯門警區特遣隊昨日（8日）凌晨時份展開行動，在屯門菁田邨附近發現該名男子正駕駛一輛其後證實為失車的電單車，而他亦未能出示有效駕駛執照。

該名41歲姓黃本地男子涉嫌與5宗車輛失竊案件有關，警員以4項「未經授權而取用運輸工具」罪、3項「車內盜竊」罪、1項「行使虛假文書」罪、1項「無牌駕駛」罪及1項「駕駛時未有第三者保險」罪將他拘捕，他現正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。



警方檢獲證物。（警方提供圖片）

警方初步調查顯示，疑犯主要以停泊在偏遠地方或低設防停車場的私家車及電單車為目標，並會撬開車門和匙膽偷車，其後將車輛駕駛到偏僻的地方或套上假車牌，以增加警方追查難度，警員在屯門、元朗及天水圍區尋回5輛失車及一批失物。

警方提醒，在沒有駕駛執照的情況下駕駛任何車輛，是極不負責任的行為，不單對市民或其他道路使用者構成莫大風險，亦會危害駕駛者自身安全，甚至釀成悲劇。另外，警方呼籲所有駕駛者，應盡量將車輛停泊在有良好管理及防盜設施的停車場內，避免於光線不足或僻靜的地方泊車，更應使用良好汽車防盜系統，避免將貴重財物放於車內，以免讓賊人有機可乘。

警方重申，根據香港法例第210章「盜竊罪條例」第14條，「未獲授權而取用運輸工具」一經定罪最高刑罰為監禁7年，市民切勿以身試法。