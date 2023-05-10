車cam直擊｜青嶼幹線私家車逆線險迎頭撞的士　疑橫跨多條公路

網上今日（10日）瘋傳一條「車cam」驚險影片，一輛市區的士沿青嶼幹線快線往機場方向行駛，突然一輛私家車逆線駛至，兩車險迎頭相撞，慶幸及時煞停沒有釀成傷亡。私家車隨後駛離車cam拍攝範圍，的士司機嚇到連嘩三聲，爆粗笑罵「嚇X到我呀」。

警方今晨接獲數名司機報案，於大嶼山、青衣多條公路均出現懷疑逆線私家車蹤影，警員到場兜截但未有發現。



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現場是青嶼幹線往機場方向即將駛入北大嶼山公路的路段，車速上限是每小時80公里，反方向路段設有分岔路石壆和路牌，指示反方向行駛的車輛駛往青衣、荃灣、九龍和港島。

涉事車cam影片片長大約25秒，拍得今日凌晨4時26分，一輛市區的士沿快線駛經上址，突然前方驚見一輛淺色私家車逆線高速駛至，兩車立即煞停，繼而扭向右邊，幸沒有發生碰撞，私家車繼而駛走，離開車cam拍攝範圍，未知如何安全駛離路段，的士司機嚇到爆粗笑罵「嘩！X你老味」、「嘩！嚇X到我呀」，然後繼續沿快線行駛。

疑橫跨多條公路 警兜截無發現

警方表示，今日凌晨4時45分至4時50分，接獲數名司機報案，指一輛淺色私家車在北大嶼公路、青朗公路、青葵公路等地方行錯方向，險和一輛新界的士相撞，於是派員到場兜截，但沒有發現，列作「交通投訴」處理。