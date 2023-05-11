蔡天鳳案│遺體修復師指鮮有以3D打印修復　惟需尊重家人意願

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解烹屍，消息指家屬將於6月18日於大圍寶福紀念館地下寶福堂為蔡天鳳設靈。有知情人士向《香港01》表示，家屬將會進行遺體修復，已聘用海外高科技機構，用3D打印及化妝重塑頸部、頭顱及其容顏。



遺體修復師伍桂麟指出，本地並無以3D打印作遺體修復的做法，因為成本高、需時而且需求甚小，他一般不會建議家屬拖延太久去處理後事，惟認為做法屬他們意願，亦關乎其特殊喪親經歷及感受，「如果（效果）好靚，家人可能會得到好大安慰」。



蔡天鳳的屍體有部份遺骸至今無法尋回，據了解家屬將會進行遺體修復。（資料圖片）

資深遺體防腐師及修復師伍桂麟表示，一般情況下不會建議死者家屬拖延太長時間去處理後事，因對他們的情緒未必有好處，加上時間愈長，對遺體的防腐亦有難度。惟伍認為是否決定要以此做法進行遺體修復，屬其家人的意願，亦關乎其特殊喪親經歷及感受，如果家屬經濟上能應付或其信仰上的要求，不應作出太多評論，又指「如果（效果）好靚，家人可能會得到好大安慰」。

伍桂麟續稱，本地並無以3D打印作遺體修復的做法，甚至於外國亦甚少使用，因為其成本甚高，需要運用大型3D打印機器，而且一般市場上亦未必有需求。伍桂麟指自己過往於中大醫學院院解剖室工作時，曾經使用過3D打印的技術，製作個別人體部位標本用作教學用途，當時的做法是需要先掃描本體，收集數據再進行打印。

惟伍桂麟指，由於今次個案已經無法以掃瞄遺體的方法收集數據，估計只能透過相片等分析再進行打印，伍指出一般以此做法，像真度會有差異，但難以估算其成本或規模，舉例如果以製作電影模型及特技化妝等技術，效果或會更好，惟估計製作需時，或需要數個月時間，亦非一般遺體修復的範疇。