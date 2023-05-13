旺角戶外用品店盜帽案逃不過「天眼」　警掩至屯門拘31歲女賊

旺角家樂坊一間樓上戶外用品店前日（11日）遇竊，店舖「天眼」拍到一名女子暗中將兩頂帽摺好塞入褲頭，與同行男伴施然離去。警方表示，昨日（12日）接獲該店負責人報案，指兩頂鴨嘴帽懷疑被盜。油尖警區刑事調查隊根據情報分析及追查後，昨晚11時在屯門區拘捕涉案姓尹（31歲）本地女子，她涉嫌「店舖盜竊」，正被扣查。警方表示，行動仍在行動中，不排除有更多人被捕。



涉案女子被捕扣查。（警方提供）

遇竊店舖前晚在社交平台上載3段閉路電視影片，可見當日傍晚6時許約10分鐘內，一名女子暗中取走兩頂帽，摺疊好後塞入褲頭，再以上衣掩蓋，隨後與一名男伴離開。片段引起網民熱議，有人指涉案女子早有「前科」；而同行男伴在片中未見有偷竊行為，但有人認出他疑似為一名消防員，不知是否知情。

警方強調，「盜竊」是嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁10年；市民切勿因一時貪念，以身試法。警方致力打擊「店舖盜竊」罪案，希望藉此機會提醒商戶要時刻保持警覺，採納以下保安措施防止同類罪案，例如安裝凸鏡，張貼警告標語，裝置電子監察器偵察店內盜竊活動，避免將貨物放在店鋪門口或無監察範圍，以減低被盜竊的風險。