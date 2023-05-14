馬鞍山狗狗被輾爆肚需安樂死　遭噴「兇手」兩字私家車被拖走調查

一隻老狗上周四（11日）在馬鞍山近白石燒烤場外被車輾過，奄奄一息，最終安樂死。肇事司機未有停車並駛離，懷疑肇事車輛被人用油漆寫上「兇手」字眼的圖片。網上流傳片段，肇事車輛在鑽石山龍蟠苑停車場被安排拖走，一輛私家車從後尾隨，保安員向司機了解情況。據悉，沙田警區刑事調查隊已就案件展開調查，包括涉事車輛司機撞狗後未有停車，以及車輛遭毀壞的情況。



消息指，涉案司機年約60多歲，有30年駕駛經驗，本月初購入涉事車輛，事發時他駕駛該車慢駛進入現場，懷疑車身太高，沒有留意到該隻狗，當轉彎駛離時，注意力在另一輛駛近的大型車輛上，故亦沒留意到狗隻。當輾過狗隻時，有人報稱以為撞到石頭，所以沒有停車，其後駛離現場。根據《2021年道路交通（修訂）條例》，司機如撞到貓或狗必須停車。若司機在意外發生後沒有停車，可處罰款1萬元和監禁12個月。

至於涉事私家車被人毀壞一事，據悉，有人原本不想追究，沒打算報警，但警方認為涉及刑事成份，已展開調查。

事發於上周四，閉路電視拍攝到一輛私家車駛入馬鞍山近白石燒烤場外一處空地，調頭時輾過躺在地上的老狗，意外後未有停車，繼續開車離去。狗主前日（12日）於Facebook群組「毛孩關愛組」發文時表示，老狗意外後肚部皮肉分離及內臟爆裂，醫生強烈建議盡快施以安樂針免其痛苦。

不少網民抨擊司機，司機被「起底」發現懷疑肇事車輛停泊在鑽石山龍蟠苑停車場，凌晨時份車身上遭人用油漆寫上「兇手」兩字的圖片流傳，記者到場發現該車車身被刮花。

警方上周四下午約3時半接報，指上址有私家車撞到狗隻後不顧而去，案件暫列作交通意外有動物受傷。

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發文者指司機開車逃去未及將他截停。（Facebook毛孩關愛組圖片）

根據《道路交通條例》第374章第56條，凡因有車輛在道路上而有意外發生，以致「馬、牛、驢、騾、綿羊、豬、山羊、貓或狗」受到損害，司機必須停車，並向警方或任何有合理理由提出要求的人提供其姓名及地址、車主的姓名或名稱及地址，以及該車輛的登記或識別標記或號碼，如果因任何理由未能提供詳情，「須在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外」，任何人一旦沒有即時停車，即屬犯法，可被判處罰1萬元及監禁12個月，如果沒有報案，可被判處罰款2.5萬元及監禁6個月。