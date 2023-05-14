警新界南總區一連兩日打擊酒駕藥駕　抽查逾千名司機拘20人

新界南總區交通部執行及管制組、道路安全組與新界南機動部隊人員於日前（12日晚上至14日凌晨時分），在區內進行代號「田狩」（LANDHUNT）的打擊酒駕及藥駕的反罪惡聯合行動。警方於各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊酒後和藥後駕駛。



行動中，共有12名本地男司機，年齡介乎23至74歲，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。另外，人員亦拘捕7名本地男子及1名本地女子，年齡介乎25至41歲，分別涉嫌「危險駕駛」、「駕駛時未有第三者保險」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「在被取消駕駛資格期間駕駛」、「偽造文件」、「拒絕接受初步藥物測試」、「阻撓在正當執行職務的警務人員」及「欠交法庭罰款」。



整個行動中，人員共向1,292名司機進行酒精呼氣測試，截查了764名人士，搜查了498輛汽車，並對違例司機發出19張定額罰款告票並扣查了部3懷疑非法改裝的車輛。



（警方提供圖片）

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息，繼續全力打擊相關違法行為，保障市民生命和財產。