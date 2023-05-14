2青年扮兒孫呃2婆婆共$33萬「保釋金」　食髓知味終落網

兩名21歲男子假冒兒子及外孫，訛稱被警方扣查須繳保釋金，分別騙取8萬元及25萬元，受害人是79歲及92歲婆婆。二人食髓知味再度致電索財，交收「保釋金」時被埋伏警員拘捕。



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警方日前接獲兩名分別為79歲及92歲的本地女子報案，兩名報案人均指出早前接獲不明男子來電，對方訛稱是報案人的兒子及外孫，因被警方扣留，要求事主到指定地點轉交保釋金給其朋友。兩名事主先後共繳交約8萬及25萬元的保釋金。

於上周五及上周六（5月12及13日），兩名事主再接獲匪徒的來電，對方以同一手法要求上述報案人到指定地點繳交保釋金。觀塘警區特遣隊人員接報後，隨即到區內指定地點埋伏，於上述兩處拘捕兩名21歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

行動中，人員檢獲被捕男子的手提電話及案發時身穿的衣物。被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，警方不排除會有更多人被捕。案件交由觀塘警區刑事調查隊第二隊及第六隊跟進調查。

警方重申，「以欺騙手段取得財產」罪或「串謀詐騙」均屬嚴重罪行，最高刑罰會係監禁10年及14年，市民切勿以身試法。

警方希望藉此呼籲市民，要多加提醒以及分享最新的防騙資訊予身邊長者。如接到不明來電聲稱為其家人或親友並需要金錢協助時，應先保持冷靜並向家人或親友確認。緊記防電騙三寶，「收線」、「核實」、「搵求助」。 如有任何懷疑， 可以立即致電999求助或者致電警方的防騙易24小時熱線18222。