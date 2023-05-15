隱蔽長者悲歌｜失聯老翁化骨　社工籲鄰里多關懷　房署更主動跟進

水泉澳邨發生一宗隱蔽長者家中身亡，直至化成白骨才被發現的悲劇。據悉，涉案林泉樓的單位，住了一名領取綜援、在港無親無故的獨居69歲姓李男子，單位自去年9月起無用過水電煤，房屋署人員今早上門收樓，始揭發一具骸骨伏屍大廳，懷疑是該名男住戶。

《香港01》記者今午到訪案發大廈，發現不論是死者同層或樓上樓下的鄰居，都表示過去一直不覺得單位有異味傳出，故從沒懷疑有人死在屋內。資深社工陳琬琛受訪時則表示，居民若發現鄰居是有需要人士，可多關心對方；獨居長者也可更主動參與社區活動，認識鄰居以便有需要時互相幫助；房屋署則應更主動跟進失聯的獨居長者住戶，一旦有長者「出事」也可更早發現。



事發單位門外貼有警方告示，表示單位與田心警署一宗案件有關。（林振華攝）

記者今午到發現白骨的水泉澳邨林泉樓，居於案發單位對面的住戶表示，從未覺得該單位有異味傳出。另一居於案發單位同層的住戶楊女士表示，去年曾見過一名年長男鄰居，但今年已無見過對方，惟不知對方是否就是今次案件中的死者。她又說該大廈的走廊平日大風，一直不覺有異味。至於其他住在案發單位樓上和樓下的住戶，同樣表示一直沒有聞到任何異味。

據了解，居於事發單位的李伯無業，有領取綜援，在香港沒有親人。房屋署每兩年會派員到各單位進行例行檢查家訪，惟涉案單位對上一次家訪已是2017年，其後因新型冠狀病毒疫情關係而無再進行。至去年年中，房屋署恢復家訪安排，但自去年9月起無法聯絡到李伯，不論電話、寄信或上門拍門均未能找到他，及後更發現單位自去年9月至今都無用過水電煤，於是今早派員上門收樓，始揭發案件。

資深社工陳琬琛接受《香港01》記者訪問時表示，房屋署應汲取今次經驗，以後遇上獨居長者失聯個案，應更主動行動，例如更早嘗試通知長者的緊急聯絡人查看長者情況，並在有需要時提供協助。至於像今次單位的住戶李伯般，在香港沒有其他親人，若房屋署發現他已失聯多時，可考慮更早報警，由警方或救援人員開門入屋，可能有機會更早發現住戶已倒斃屋內，甚至因及時發現而救回一條人命，避免悲劇。

陳琬琛又指出，以他了解，水泉澳邨一帶設有長者中心，服務對象包括獨居長者。他認為在區內居住的老人家、尤其是無依長者，可以更主動參與有專業社工的長者中心的舉辦的活動，讓社工可以有紀錄，與長者保持聯絡，定期確認他們的情況；長者參加活動時亦可認識更多朋友，互相照應。至於其他市民，若知道鄰居是獨居長者或其他有需要人士，亦可多主動關心對方，未必一定要提供物質上的支援，只要定期「撳下鐘」、問候一下對方，確認對方安全，「對老人家來講可能都幫咗佢」，一旦長者不幸「出事」也可及早發現。

社會福利署回覆查詢表示，涉事單位的長者並非社署社工跟進的個案；社署會繼續嘗試尋找其親人，如有需要，亦會透過非政府機構協助處理其殮葬事宜。房屋署則回覆表示，涉事單位戶籍內只有戶主一人，房委會以自動轉帳方式收取單位租金，沒有欠租情況。該署去年底自定期家訪行動中，察覺該戶有丟空公屋跡象，從而啟動深入調查個案，包括聯絡相關部門，透過各種途徑（包括電話、不同時段家訪和通知書）嘗試與租戶聯絡不果後，按《房屋條例》和既定機制向租戶發出遷出通知書，要求佔用人將單位交回房屋署。限期屆滿後，房屋署今日採取行動收回單位，發現這次不幸事件，房屋署表示難過。