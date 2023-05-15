法國抵港66歲男子遇查　揭床單滲800萬元液態可卡因　海關拘2人

海關機場科海關人員昨日（14日）透過風險管理原則，揀選一名由巴西聖保羅經法國巴黎抵港男子，進行清關，檢獲10公斤藏於床單的液態可卡因、價值800萬元，並拘捕該名66歲抵港男子及一名懷疑是接貨人的54歲外籍無業女子。



海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌交代案情指，當時男子手持兩件行李，海關人員該男子發現一件寄艙行李，當中有一批衣物及17件未有包裝袋的床單，雖看似沒有異樣。鄒永昌指，經海關仔細調查後，發現有三大可疑之處，第一，由遠程的南美國家運送一批價值不高的床單抵港，情況是比較罕見。第二，床單的材質較正常床單硬及比普通床單重約百分之40至50。第三，部分床單上發現有污跡。基於以上三點大大增加海關人員的懷疑，於是海關利用拉曼光譜分析儀，迅速對毒品進行分析，從而得知床單內滲有液態可卡因，最後檢獲一批懷疑滲入10公斤液態可卡因的床單，市值約800萬元。

海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌交代案情。（王譯揚攝）

其後，海關拘捕該名抵港66歲男子，而案件亦交由毒品調查科跟進。鄒永昌表示，基於毒品數量龐大，海關相信被捕男子會與本地人士處理這批毒品。經海關深入調查後，懷疑有人將會在酒店位置進行販毒活動，海關隨即進行一連串的部署，並成功於今早（15日）大約8時，在天水圍一間酒店拘捕一名懷疑是接貨人的54歲外籍無業女子。鄒永昌指出相信是次行動，成功拘捕一個販毒集團的骨幹成員以及堵截一批流入新界西北娛樂場所的毒品。鄒表示，本次毒品滲入床單，手法是比較罕見，又指在過去一星期已經偵破三宗毒品案件。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。