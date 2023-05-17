屯門警破10宗「猜猜我是誰」電騙案拘12人　六旬婦失$15萬

屯門警區自去年12月至今年5月，偵破10宗「猜猜我是誰」電話騙案。12人包括11男1女被捕，年齡介乎20至70歲。被捕人士報稱無業、學生及退休人士等，當中5人已被落案起訴。警方表示，案中騙徒專門親自上門找受害人收取金錢，案中受害人共損失47萬元，其中最高一宗案件受害人損失15萬元。



屯門警區刑事總督察譚子偉指，最大損失案件受害人為一名66歲婦，今年5月收到訛稱為其兒子的來電，聲明與人打架受傷需要賠錢，婦人最終將15萬元現金於家門外交給騙徒。婦人與家人商討後得知自己受騙，於是報警求助。情報組人員向婦人提供專線電話，至昨日（16日）騙徒再次致電，以類似藉口要求婦人再支付6萬元，婦人馬上致電警方。警方隨即部署，同日下午成功拘捕該名39歲男騙徒，涉嫌欺騙手段取得財產。他報稱無業，不排除他因搵快錢於社交平台被招攬，再按指示收錢。他正被扣留調查，警方仍在調查被盜金錢去向，不排除有更多人被捕。

譚子偉提醒長者，若收到電話對方自稱親友，要求交出金錢，請保持冷靜及聯絡親友；又提醒暑假將至，學生可能找兼職，為免因「搵快錢」而被騙徒利用，呼籲求職者提供警覺。警方昨日已推出新網站「安全城市香港」，市民可獲得最新防罪提示。