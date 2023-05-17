警拘11男女涉投資加密貨幣及刷單員騙案　30人被呃逾千萬元

荃灣警區刑事部人員根據線報及經深入調查後，一連三日（15日至17日）展開名為「天鏡」的執法行動，主要針對打擊投資騙案及求職騙案，行動中共拘捕9男2女，年齡介乎22至51歲。警員經調查後，相信被捕人與8宗騙案有關，當中涉及30名受害人，年齡介乎25至45歲，損失金額約1,050萬元。警員成功攔截共約200萬元騙款。據警方調查顯示，被捕人主要為傀儡戶口持有人，涉嫌曾向詐騙集團提供自己的銀行戶口，而詐騙集團其後則利用該批戶口用作清洗騙案的犯罪得益。



警方指出，是次投資騙案中，騙徒主要經社交平台或即時通訊軟件接觸受害人，自稱加密貨幣投資專家，並以投資心得利誘受害人於虛假的加密貨幣投資平台參與投資，有受害人被騙超過200萬元。

求職騙案方面，騙徒主要透過網上招聘虛構的「刷單員」工作，以高回佣引誘求職者先付款，指示受害人將購物款項存入騙徒指定的銀行帳戶，為虛假的購物平台催谷銷量。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。受害人將大額金錢轉帳至騙徒提供的戶口後，便與騙徒失去聯絡。

警方於行動中，共檢獲多部手提電話、銀行卡和銀行文件等，懷疑與案有關。而被拘捕的9男2女，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。所有被捕人已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到，相關案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民保持警覺，如收到自稱是投資公司或銀行職員的訊息，應主動聯絡相關官方機構核實。收到陌生人的招聘訊息，聲稱「在家工作」，及只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法，切勿盡信對方所稱的身份或事宜。如有懷疑，應致電警方「防騙易」熱線18222查詢，亦可用手機應用程式「防騙視伏App」輸入可疑平台帳戶名稱或號碼、收款賬號、電話、網址等即時評估風險。