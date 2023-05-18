深水埗老翁捱撞倒地滿面血　肇事電單車逃去　另一熱心鐵騎士救人

深水埗汝州街一名老翁遭電單車撞倒，司機事後疑不顧而去。今午（18日）約3時，警方接報一輛電單車在汝州街173號對開，撞到一名老翁後不顧而去，老翁疑一度暈倒，幸其後回復清醒。有片段顯示，另一名熱心鐵騎士目睹老翁受傷倒地，馬上停車上前為老翁治理。74歲男傷者頭、嘴及四肢擦傷，清醒送明愛醫院治理。



警員向協助救人的鐵騎士了解情況，停車協助傷者的Tesla私家車亦留在現場助查。

片段相信是由協助老翁的鐵騎士頭盔上的攝影機拍下。鐵騎士當時沿汝州街向長沙灣方向行駛。他駛至現場發現老翁倒地，即將座駕泊在路邊，上前查看老翁情況。當時老翁滿臉鮮血，熱心鐵騎士即問對方「有無事呀？」、「抖唔抖到氣呀？」，又取出紙巾為老翁清理臉上血迹，着他「慢慢放低手」，並為他檢查胸部情況。現場另有一部Tesla私家車停車協助，有熱心女士上前遞上紙巾，亦有人幫忙報警。

現場消息指，熱心鐵騎士準備上班期間途經上址，見到該名受傷老翁倒地，懷疑因過路時被慢線停泊的Tesla私家車遮擋視線，其後遭經過中線的電單車撞倒，頭、手及胸口有受傷，幸仍然清醒，涉事電單車當時曾經停下「望咗一吓佢（老翁）」，惟其後開車離去。警方將案列作交通意外後不顧而去，正追尋肇事電單車及司機下落。