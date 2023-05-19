五旬漢中風後腳麻痺未能工作　向家人傳短訊道別　服藥墮汀九橋亡

一名五旬漢於汀九橋服藥跳橋墮海身亡，揭發他疑近年受中風導致的後遺症困擾，向家人發道別短訊後輕生。事發於昨晚（18日）約7時半，警方接獲青朗公路職員報案，稱發現一名男子在汀九橋往屯門方向近橋頭位置行走，擔心其安全，不久後職員再通知警方稱男子已墮海。救援人員接報到場，在橋面只發現事主的一個背囊，其後在橋下海面發現相信是事主的人形物體。水警到場將他救起，事主獲救時昏迷，被送往青衣碼頭後由救護車送仁濟醫院搶救，惟終告不治，死因有待驗屍後確定。



男事主姓劉，57歲，現場消息稱，他事前曾向女兒發短訊稱不開心外出，其後懷疑步行到汀九橋橋頭及墮海。救援人員在現場附近橋面亦尋獲一些藥物，懷疑男子跳橋前曾服藥。警方在現場遺下的背囊內未有檢獲遺書，但發現一個約兩周前處方、寫有「止麻痺藥」的藥袋，正調查事主輕生原因，並翻查閉路電視了解他在何處下車步行至事發位置。

據了解，男事主曾任的士司機，早年中風後經常感腳部麻痺，因而沒再工作。較早前，他曾向家人發短訊道別，家人感擔心，曾以GPS定位系統尋人，至事發時公路職員發現男事主，未幾男事主服藥墮橋。

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