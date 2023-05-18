男遊客觀塘工廈買戒指　遭賣家偷去$39萬現金　警到場拘一人

觀塘發生遊客遇竊案。消息稱，兩名事主來自惠州，早前經WeChat認識一名介紹人，對方聲稱經一位賣家購買名牌貨，當時交易過程順利，所以兩名事主今日（18日）和四名朋友及介紹人一行七人向賣家購物，包括購買戒指，交易地點在成業街一幢工業大廈地下，下午5時許，兩名事主將總共39萬元現金交給該名金髮賣家，對方將錢放入背囊內，並稱朋友即將送上貨物，但一直無人交貨。



警方拘捕涉案賣家。（朱永倫攝）

隨後賣家聲稱交易地點改往距離260米的興業街另一幢工廈樓下，一行人徒步前往，其間大批警員在區內進行反罪惡巡邏，見到他們形跡可疑，於是上前截停搜查，眾人給予合理解釋，雖然當時沒有特別發現，但警員留下相關紀錄。

晚上7時許，賣家聲稱前往5樓取貨，並叫事主其中一名朋友跟隨，其間賣家手持背囊挾帶私逃，事主知悉事件報警求助，警員接報調查，事主提供賣家資料包括相片，以及向警員告知對方曾被截查一事，保安員見狀指出該名賣家住在興業街該幢工廈一樓其中一個劏房單位，觀塘警區機動部隊、衝鋒隊和特遣隊根據所有線索，包括同袍留下關於賣家的個人資料紀錄，上門逐間逐戶拍門，最終在其中一個劏房單位找到金髮賣家，對方拒絕透露款項下落，但警員經搜查後，在單位天花板起出該筆款項，並以「盜竊」罪名拘捕該名金髮賣家。

現場可見，氣氛一度緊張，警員手持盾牌和警棍調查。