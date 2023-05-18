男遊客觀塘工廈購物　賣家收$39萬後上樓逃去　警登樓搜查拘一人

觀塘發生遊客遇竊案，兩名由惠州來港的男遊客，今日（18日）相約一名男賣家於觀塘工廈購買包括戒指等物品，並將約39萬現金交予對方，惟對方其後聲稱上門取貨後失蹤。兩名事主報警後，警員發現眾人交收前，包括事主及賣家曾被巡警截查及紀錄資料，再經大廈保安提供線索後成功鎖定男疑犯，登樓搜查並將他拘捕。



消息稱，兩名事主來自惠州，早前經WeChat認識一名介紹人，對方聲稱經一位賣家購買名牌貨，當時交易過程順利，所以兩名事主今日和4名朋友及介紹人，一行7人向賣家購物，包括購買戒指，交易地點在成業街一幢工業大廈地下，下午5時許，兩名事主將總共39萬元現金交給該名金髮賣家，對方將錢放入背囊內。

隨後賣家聲稱交易地點改往距離260米的興業街另一幢工廈樓下，一行人徒步前往，其間大批警員在區內進行反罪惡巡邏，見到他們形跡可疑，於是上前截停搜查，眾人給予合理解釋，警員當時沒有特別發現，但留下眾人相關資料作紀錄。

警方拘捕涉案賣家。（朱永倫攝）

晚上7時許，賣家聲稱前往5樓取貨，並叫事主其中一名朋友跟隨，其間賣家手持背囊挾帶私逃，事主知悉事件報警求助，警員接報調查，事主提供賣家資料包括相片，以及向警員告知對方曾被截查一事，保安員見狀指出該名賣家住在興業街該幢工廈低層一劏房單位，觀塘警區機動部隊、衝鋒隊和特遣隊根據所有線索，包括同袍留下關於賣家的個人資料紀錄，上門逐間逐戶拍門，最終在其中一個劏房單位找到金髮賣家，對方拒絕透露款項下落，但警員經搜查後，在單位天花板起出該筆款項，並以「盜竊」罪名拘捕該名年約20多歲金髮男賣家。

現場可見，氣氛一度緊張，警員手持盾牌和警棍調查。