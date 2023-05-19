油麻地中港牌賓利違例遭警截　女乘客助司機狂灌水　兩人同被捕

油麻地發生醉駕及阻差辦公案件，一輛中港牌賓利房車，疑因違反交通規則被截查，但房車未有理會警員，繼續開車未有停下，再駛約500米後才因交通擠塞始停低。但房車男司機卻突然灌水、且拒絕「吹波」，而女乘客則未有理會警員阻止，協助遞水予司機。最終兩人均被拘捕帶署扣查。



凌晨零時左右，據報一輛掛有中港兩地牌的賓利豪華房車，沿新填地街右轉永星里，期間，有在上址巡邏的電單車交通警員，發現該輛賓利未有依照路牌指示只准右轉上海街，反而直行橫跨上海街直接駛入另一段永星里，涉違反交通規例，於是響號並開啟揚聲器示意停車，惟對方未有停下，警察電單車只好尾隨。

賓利疑未有依路牌指示右轉，直行繼續前往另一段永星里。(黃江奇攝)

據了解，涉事的賓利沿永星里左轉彌敦道、左轉文明里、右轉砵蘭街再左轉出窩打老道，沿途車速不高，但仍然未有依照警方指示停下。直到賓利駛至窩打老道8號對開燈口時，由於前方停燈擠塞，交通警趁機上前閘停賓利，並指令司機落車接受調查。其時，在旁的女乘客竟向男司機遞上樽裝水，警員隨即喝止，多番指示司機不准飲水，惟兩人均無理會，司機不停灌水，女乘客繼續遞水。據悉警員一度拔出胡椒噴霧戒備，兩人始停下。

然而，男司機拒絕進行酒精呼氣測試，警方以涉嫌「拒絕提供酒精呼氣測試樣本」等將男司機拘捕；而女乘客則涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被扣查。警方正調查事件。