深水埗電單車撞老翁不顧而去　司機查看事主後逃逸　途人追截不果

深水埗汝州街一名老翁昨午（18日）遭電單車撞倒，司機事後疑不顧而去。《香港01》接獲讀者報料，拍得懷疑是涉案電單車司機，在老翁倒地後一度下車查看對方情況，報料人形容該司機當時神色慌張，「望一望」老翁後即登上電單車逃去，有途人嘗試追截但不成功。



事發後，懷疑肇事的電單車司機曾查看老翁情況。（讀者提供）

報料人表示，他昨午約3時乘巴士途經汝州街，當時他身在上層，經過事發的汝州街175號，突聽到巴士下層人聲嘈雜，稱有人被車撞倒，他於是從上層向外望，看見一輛電單車停在一名倒地的老翁身旁，當時老翁未有郁動，電單車司機慌忙「望一望」老翁，隨即駕電單車逃去。

報料人提供的影片及照片顯示，該名懷疑撞倒老翁司機，事發時頭戴白色頭盔，身穿淺灰色上衣及黑色褲，駕駛一輛紫色電單車，車頭部份位置為黃色，配備黑色尾箱。他曾觸碰老翁身體，其後開車左轉入南昌街離去。現場有目擊者曾嘗試追截電單車，惟無功而還。

警方表示，昨午（18日）約3時接報，一輛電單車在汝州街175號對開，撞到一名老翁後不顧而去，老翁疑一度暈倒，幸其後回復清醒。另一名熱心鐵騎士上班途中目睹老翁受傷倒地，馬上停車上前為老翁治理，他事後受訪表示，老翁疑過路時時被慢線停泊的Tesla私家車遮擋視線，其後遭經過中線的電單車撞倒。74歲男傷者頭、嘴及四肢擦傷，清醒送明愛醫院治理。警方將案列作交通意外後不顧而去，正追尋肇事電單車及司機下落。

警員向協助救人的鐵騎士了解情況，停車協助傷者的Tesla私家車亦留在現場助查。