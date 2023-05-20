八鄉爆竊頻生　賊人忍者裝潛入　有人拉口罩露全相　被嘲九流

八鄉一間村屋昨日（19日）發生爆竊案，現場閉路電視拍攝到賊人入屋的過程，影片截圖被上載至Facebook群組，可見賊人以忍者裝蒙面。而群組同時上載較早前村內另一宗爆竊案的CCTV截圖，賊人同樣以忍者裝扮潛入屋犯案，當中一人更曾拉下口罩，露出真面目，惹來網民嘲笑為「九流忍者」。



影片截圖顯示時間為昨晚8時45分，其中一個放在屋外的閉路電視拍得兩名男子如忍者般笠上頭套，並戴上口罩犯案；但截圖沒有說明肇事位置。

記者翻查資料，並向警方了解後得悉，昨日（19日）晚上9時04分，一名48歲姓郭男子報案，指其位於錦上路蓮花地的村屋單位有窗框損毀，經檢查後發現屋內約3,000元現金不翼而飛。而村屋的閉路電視拍攝到，兩名男子於晚上8時許破窗而入。警方將案件列作「爆竊」，由元朗警區刑事調查第3隊，暫時未有人被捕。

影片截圖顯示時間為昨晚8時45分，其中一個放在屋外的閉路電視拍得有兩名男及如忍者般笠上頭套，並戴上口罩犯案。（fb土生土長錦田人）

Facebook群組「土生土長錦田人」除了上載昨晚竊案的閉路電視截圖外，亦上傳另一宗發生於3月的竊案的閉路電視截圖，相中可見多名賊人正在房間內搜掠，其間當中一人拉下口罩，露出真身被點相。

群組發文指，最近八鄉警區內發生爆竊案，現時警方除了加強巡邏外，亦聯合村長和防止罪案科人員，在村內向村民派發防罪單張及小型警報器，並建議住戶加裝智能防盜系統，防止罪案發生。警方希望市民發揮鄰居守望相助的精神，當遇見可疑人士出現，立即致電通知警方。另外，建議住戶不要儲存大量現金及貴重財物在家，所有門窗應該加裝 防盜設。文中又指，警方初步相信上述人士，為最近在區內進行爆竊案有關的匪徒，希望市民可以留意及向警方提供消息。