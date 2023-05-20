倒塌升降台載2攝影師6助手　拍攝內地電影「一個男人和一個女人」

九龍城沙浦道一電影拍攝現場發生工業意外，一輛升降台車突然倒塌往後翻，撞向後方一吊臂車，升降台上8人倒下受傷，包括1人手部受傷一度昏迷。現場消息指，消防到達現場救援時，其中1人已獲救離升降台，其餘7人仍在台上，幸8人均清醒，他們分別有不同程度骨折、擦傷出血、撞傷及感不適。

消息指，現場當時疑正在拍攝一套內地電影「一個男人和一個女人」，拍攝公司為「兩隻老虎文化有限公司」，拍攝日期由昨日開始至5月30日，昨日亦有進行約12小時的拍攝工作。而現場馬路旁邊放置多個排檔，據悉亦為電影陳置。



據了解，肇事升降台車承重量一噸，事發時共載有8人，包括2名攝影師及6名助手，升降台當時升至富豪東方酒店4樓外的位置拍攝，突然升降台向後傾斜，升降台上8人跌落地下受傷。翻查資料，「一個男人和一個女人」於今年3月公佈由內地演員黄渤及倪妮主演。

現場馬路旁邊放置多個排檔，據悉亦為電影陳置。

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事發今日（20日）下午4時半，警方接報九龍城沙浦道38號對開，一個升降平台突然倒塌，升降台上人士及貨物應聲倒下，至少8人受傷，其中1名男傷者手部受傷昏迷，其餘傷者清醒，分別頭、胸及手腳等受傷，送往伊利沙伯醫院及廣華醫院救治，部份傷者送院時戴上頸箍及氧氣罩。

現場所見，涉事升降台疑倒塌向後翻，撞向後方一輛吊起反光板的吊臂車，連帶車身亦向後翻車頭朝天。消防坍塌搜救專隊接報到場，以柱狀儀器固定車身。稍後勞工處調查完成後，料需時1至2小時移正升降平台車後，再將反光板移回地面，才可以解封現場，估計需時數小時。