元朗電鋸謀殺｜重案組到死者住所調查

元朗周六（20日）發生恐怖電鋸謀殺案，54歲劉姓女死者身中多刀，慘遭毀容伏屍街頭。警方接報後封鎖現場調查，並於四處兜截及聯絡死者親友協助調查。據了解，警方晚上調查後，證實死者居於文苑村一單位，遂派員到村屋單位，並尋獲死者梁姓丈夫，徹夜與他錄取口供。至今日下午3時許，元朗警區重案組人員再度前往死者住所調查。

死者與丈夫為包租公婆，據其租客馮先生指，他們負責打理附近的土地，估計是大地主，他平日只會在交租時與包租婆來往。他形容死者看起來隨和，「醒目得嚟好識計數，佢唔會搵我哋笨，我哋亦唔會搵佢笨，佢係睇得好清楚」，但不會不斷催促交租，「過兩、三日都冇問題」，而包租公則為人友善，夫婦二人恩愛，「好多時都一齊」，而他們的子女不是同住，但經常會回家吃飯。



事發於周六晚上7時許，警方接報於元朗錦壆路，一名54歲女子倒臥血泊昏迷，人員到場證實女子當場死亡，頸背中刀。據了解，經初步檢查死者身上多處受傷，包括頸部有明顯創傷，肚部腫脹及有數處傷痕，臉容嚴重毁爛，身旁有數隻牙。案件列作謀殺，由重案組人員調查事件。現場消息指，死者為附近居民，其遺體旁遺下一頂黑色鴨咀帽及一部電話。另外人員於現場附近約20米草叢發現染血電鋸及一把長約30厘米的牛肉刀。

人稱「球叔」的丈夫今午（21日）接受《香港01》訪問時，稱每晚會與妻子飯後外出散步，惟事發當晚妻子因「煲劇」遲一步出門，結果遇害。

元朗警區重案組探員下午再到死者住所調查。（鄭嘉惠攝）

消息指死者身上多處受傷，包括頸部有明顯創傷 ，肚部腫脹及有數處傷痕，臉容嚴重毁爛，身旁有數隻牙。

警方封鎖現場調查，死者遺體被帳篷覆蓋。（梁偉權攝）