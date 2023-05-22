電鋸謀殺．直播｜消息指疑兇為死者繼子　已潛逃離境　警交代案情

元朗上周六（20日）發生恐怖電鋸謀殺案，54歲劉姓女死者身中多刀，慘遭毀容伏屍街頭。消息指，疑兇為女死者的繼子，即死者丈夫球叔上一任妻子的兒子，他行兇後已即時離境，潛逃往內地，警方已通報內地公安協助緝拿在逃疑兇。《香港01》記者昨日訪問球叔時，曾問及死者有無與人結怨，他曾稱「應該同人嘈交都有嘅」，但指與租客爭執的機會很微，惟拒絕交代爭執細節，一切留待警方調查及破案。警方今日（22日）下午4時半召開記者會，交代案件最新進展，《香港01》屆時會進行直播。



元朗警區刑事部署理警司戴玉麟表示，54歲女死者頸部、雙手手腕多處被利器鎅傷，胸、腹多處被刺傷的傷勢，不排除頸、胸、腹的傷口為致命傷。死者為家庭主婦，與丈夫及傭工居於附近。上周六（20日）晚上7時許，她離開住外出所散步，走至上址時被黑衣男子從後襲擊，男子其後沿元朗青山公路潭尾段方向逃去。警方迅即鎖定疑兇身份，初步相信他與死者互相認識，案發後已逃離香港。

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事發於周六晚上7時許，警方接報於元朗錦壆路，一名54歲女子倒臥血泊昏迷，人員到場證實女子當場死亡，頸背中刀。據了解，經初步檢查死者身上多處受傷，包括頸部有明顯創傷，肚部腫脹及有數處傷痕，臉容嚴重毁爛，身旁有數隻牙。案件列作謀殺，由元朗警區重案組人員調查事件。死者遺體旁遺下一頂黑色鴨咀帽及一部電話。另外人員於現場附近約20米草叢發現染血電鋸及一把長約30厘米的牛肉刀。

死者與人稱「球叔」的丈夫為包租公婆，兩人結婚多年，育有子女，惟子女已出身並不同住。球叔周日（21日）接受《香港01》訪問時，稱每晚會與妻子飯後外出散步，惟事發當晚妻子因「煲劇」遲一步出門，結果遇害。有租客形容，死者看起來隨和及醒目，「好識計數，佢唔會搵我哋笨，我哋亦唔會搵佢笨，佢係睇得好清楚」，亦不會不斷催促交租；包租公則為人友善，夫婦二人恩愛，「好多時都一齊」，他們的子女雖然不是同住，但經常會回家吃飯。

元朗警區重案組探員周日下午再到死者住所調查。（鄭嘉惠攝）

消息指死者身上多處受傷，包括頸部有明顯創傷 ，肚部腫脹及有數處傷痕，臉容嚴重毁爛，身旁有數隻牙。

警方封鎖現場調查，死者遺體被帳篷覆蓋。（梁偉權攝）