旺角女子被熱飲潑臉致二級燒傷　警一周後拉37歲女　涉感情問題

一名31歲女子，上周一（15日）在旺角砵蘭街便利店內與人爭執，其間被對方用熱飲潑面，造成二級燒傷。警方接報調查後於昨日（22日）在區內拘捕一名37歲女子，經調查相信事件涉及感情糾紛。



事發於上周一（15日）約中午12點，一名31歲女子報案，指於旺角砵蘭街372一間7-Eleven便利店內與另一名女子爭執，其間遭對方淋一杯熱飲，導致臉部及肩膀二級燒傷。旺角警區刑事部督察袁栢瑩指，經深入調查及翻查閉路電視後，警方於昨日（22日）在旺角區以「傷人」罪拘捕一名37歲姓張中國籍女子，她目前正被警方扣留調查。據了解，二人間接認識，被捕人認識女事主，疑因感情問題發生糾紛。



現場設有熱水機。（黃偉民攝）

女事主當日透過傳媒投訴，聲稱多次向警方報案，惟相隔半小時才有警員到場，又沒有就事件錄口供，直至她自行向消防救護求助，救護員到場再次報警才得到警方跟進云云。

袁栢瑩就此回應指，當時警方接報已盡快安排人手到場，但到場後未見女事主，經聯絡對方表示可自行處理已離開現場，毋須警方協助。同日下午，女事主因身體不適再次向警方報案，警方刑事部調查隊接手調查，曾到醫院聯絡女事主，惟醫護人員表示女事主當時狀態不適宜錄口供，故當日未有即時錄口供。現時案件交由旺角警區刑事部調查隊第9隊跟進，不排除有更多人被捕。

袁栢瑩提醒，「傷人」屬嚴重刑事罪行，一經定罪，最高刑罰可判終身監禁，市民切勿以身試法。