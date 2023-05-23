好人好事｜東廊鐵騎死火陷險境　乘客受驚哽咽　好司機掩護助脫困

網上流傳一段車Cam片段顯示，一輛載客電單車於東區走廊往中環方向行駛期間，懷疑「死火」，無奈停在馬路中心的白線上等候救援，惟兩旁車輛快速駛過，險些撞到電單車。當時一名駕駛客貨車的司機剛巧駛至，立刻停車向鐵騎士詢問情況，並伸出援手停車幫忙「閘住」後車，讓鐵騎士將車推到路肩，助二人脫離困境，盡顯熱心助人的精神。



片段在網上流傳後，客貨車司機獲網民大讚，「師兄有愛，其實係路中心死咗火真係會好驚」、「好人一生平安，真香港人精神，堅信當有難時，大家一定出手」，亦有人呼籲「希望大家可以張呢種精神傳播開去」。



一輛載客電單車於東區走廊行駛期間，懷疑「死火」，停在路中心等候救援，險象環生。（網上片段截圖）

車cam片段紀錄了好人好事過程，畫面顯示事發時間為本月21日約中午12時半。片段甫開始，拍攝車Cam的客貨車沿東區走廊往中環方向行駛，至近太古城海景花園對開時，見到一輛電單車懷疑「死火」，停在第二線與第三線之間的白線上，兩旁不斷有車駛過，其中一輛黑色車更差點撞到電單車，場面驚險。

此時，客貨車司機見狀收慢車速，停靠在電單車旁，詢問鐵騎士是否需要協助：「使唔使幫手？你行唔行到？」鐵騎士回應說「死車，行唔到。」而電單車後座的女乘客，哽咽道：「我哋Call咗（警察），好耐都未嚟啊。」客貨車司機續問，「推唔推到（電單車去）路肩？」鐵騎士表示四周車輛的車速太快，未能駛到路肩。客貨車司機續說：「我頂住，你試吓推吖。」並著女乘客先上客貨車，以策安全，「你落車，你上我車」。

及後，客貨車司機一邊靠左慢駛，掩護鐵騎士將車推往路肩，一邊提醒他小心車輛。此時，鐵騎女乘客多番感謝客貨車司機協助，但懷疑受驚，略帶哭腔地說：「好多大車，好驚啊，佢哋（大車）係我隻腳咁近係到砵我。」客貨車司機連番安慰她不用怕。其後電單車成功推到路邊，但由於鄰近一個彎位，客貨車司機建議他將車輛再推前，會比較安全，「彎位好危險，你走唔到」。

其後，一名途徑上址的另一鐵騎士見狀亦嘗試伸出援手，協助將車輛移到安全位置。客貨車司機亦下車上前，以手推電單車車尾，最後成功助鐵騎士脫離險境，片段就此告終。

片段在網上流傳後，客貨車司機獲網民大讚，「師兄有愛，其實係路中心死左火真係會好驚」、「好人一生平安，真香港人精神，堅信當有難時，大家一定出手」、「岩啦！香港人做多啲好事，搞破壞無好結果」，亦有人呼籲「希望大家可以張呢種精神傳播開去」。